日本代表DF菅原由勢とU-21ドイツ代表GKの長田澪ことミオ・バックハウスが所属するドイツ1部ブレーメン。20日のブンデスリーガ第4節でフライブルクと対戦するも、ホームで0-3の敗北を喫した（フライブルクの鈴木唯人はベンチ入りしたものの出場せず）。ブレーメンはボール保持率62％、シュート12本を記録するも、ゴール期待値では相手を下回った。長田と菅原は試合後にこう述べている。GK長田「最終スコアが0-3なのはつらい、なぜな