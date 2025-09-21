ブライトンで活躍する日本代表の三笘薫は、20日に行われたプレミアリーグ第5節トッテナム戦にフル出場した。ホームのブライトンは前半8分に先制すると31分にも追加点を奪取。だが、前半のうちに1点を返されると終盤に失点し、2-2の引き分けで試合は終了している。ブライトンはボール保持率36％ながら、シュート数では相手を上回った。『Sussex Express』は「守備では超ハードワークしたが、攻撃面での脅威になることには苦労