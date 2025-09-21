三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉は9月27日・28日、東京大学大学院新領域創成科学研究科、福島県新地町と連携し、「東京大学フェア」を開催する。ららぽーと柏の葉柏の葉キャンパスの近隣施設であるららぽーと柏の葉と東京大学大学院新領域創成科学研究科は、これまでも地域コミュニティの強化を目的にさまざまな活動を行ってきた。今回のイベントは、東京大学大学院新領域創成科学研究科が福島県相馬郡新地町で進める「復