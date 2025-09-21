【サンテティエンヌ（フランス）共同】サッカーのフランス2部リーグ、スタッド・ランスのFW中村敬斗（25）が20日、アウェーのサンテティエンヌ戦で今季初出場した。移籍の希望がかなわずSランスに残留したことについて「細かくは言えないが、みんなの想像している通り」と認めた上で「全く引きずっていない。吹っ切れている」と心境を語った。中村は昨季、フランス1部リーグで11ゴールを挙げたが、クラブは2部に降格。チームか