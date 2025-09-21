岡山市長選は２１日、告示され、現職と新人の計４人が立候補を届け出た。投開票は１０月５日。立候補したのは、いずれも無所属で、４選を目指す現職の大森雅夫氏（７１）（立民・国民推薦）、新人で元東京都武蔵野市議の向谷千鳥氏（６７）（共産推薦）、新人で元岡山県警察官の神崎政人氏（３７）、新人で元市会議長の浦上雅彦氏（６０）。大森氏は自民、公明両党の県組織から推薦を受けている。３期１２年の現市政への評価