¡ÖSUNTORY¾­´ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï2025¡×¤Ï9·î21Æü¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Î´ØÀ¾¾­´ý²ñ´Û¤Ç¸áÁ°9»þ20Ê¬¤«¤é´ØÀ¾Í½ÁªA¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÂÐ¶É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÃíÌÜ¤Î´ØÀ¾Í½ÁªA¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ª¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡ËSUNTORY¾­´ý¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÅìÀ¾ÂÐ¹³Àï¤Ï2021Ç¯¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿´ýÀï¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿3¿Í¤ÈÍ½ÁªÆÍÇË¼Ô3¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢Åì·³¡¦À¾·³³Æ6Ì¾¤Î´ý»Î¤¬·è¾¡Àï¤òÀï¤¦½à¸ø¼°Àï¤À¡£º£´ü¤ÎÀ¾ÆüËÜÃÏ¶è¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÁª½Ð¤ÇÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì