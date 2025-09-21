プレジデントFamily発の本『「賢い脳」は脂が9割』は、子供の成長に大切な脳が喜ぶ栄養についてわかりやすく解説。手軽につくれる賢脳レシピも満載しています。同書の著者、管理栄養士の小山浩子さんと、医学博士で発達脳科学者の成田奈緒子さんの対談を特別掲載します。■「賢い脳」は脂が9割地頭のよい子をつくる「育脳ごはん」【成田】まず、人の脳がどのタイミングで、どんな発達をしていくのかについてのお話からはじめていき