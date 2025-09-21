東映ビデオは、11月28日に期間限定上映、2026年6月10日にBlu-ray&DVDが発売するVシネクスト『仮面ライダーガヴギルティ・パルフェ』の本ポスター・予告・ストーリー・場面写真を9月21日に解禁した。今回解禁となる本ポスターは、仮面ライダーガヴ マスターモード・仮面ライダーヴラム アラモードモード、そして仮面ライダーヴァレンの新フォーム・仮面ライダーヴァレン パルフェモードがそろい踏み。左にはグラニュートたち