「オリオールズ−ヤンキース」（２０日、ボルティモア）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が三回、４９号ソロを左越えに放った。３−０の三回先頭で打席に立つと、フルカウントからの８球目、内角のスイーパーをとらえた打球が左翼ポール内側を通過してスタンドへ到達した。ジャッジは昨季、自身３度目のシーズン５０本塁打以上となる５８本塁打をマーク。今季２年連続の大台へあと１本に迫った。ヤンキースは初回２