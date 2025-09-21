テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が17日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)に出演。9日から配信中のNetflixコメディシリーズ『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』の裏話を明かした。佐久間宣行氏○Netflix配信作の評判「おかげさまでめちゃくちゃよくて」配信から約1週間が経ち、佐久間氏は、「おかげさまで評判がめちゃくちゃよくて。ランキン