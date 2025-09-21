投資というと株や投資信託を思い浮かべる人が多いですが、実は、金（ゴールド）も代表的な資産の一つです。 最近では、少額からコツコツと積み立てて購入できるサービスが広がり、投資初心者でも気軽に始められるようになっています。しかし、金の積立にはメリットと同時に注意点もあり、事前に知っておくことが大切です。 本記事では、少額からの純金積立の仕組みや価値、そして始める前に押さえるべきポイ