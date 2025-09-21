好きな男性にみずから好意を伝えるのは恥ずかしいもの。しかし、何も言わずに気づいてもらうのは至難の業です。鈍感な男性にも、うまく好意を伝える方法はないのでしょうか。というわけで、『オトメスゴレン』女性読者に聞いた「鈍感な男性にもさりげなく好意を伝えられる一言」を紹介します。【１】「○○君の優しいところが好き」と、男性の性格を褒める。内面のよさを言えるほど、男性に関心があることを伝える一言といえます。