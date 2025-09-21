◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節浦和０―１鹿島（２０日・埼玉）鹿島は浦和を１―０で下し、勝ち点で並んでいた京都をかわして首位に浮上した。採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【６・５】１―０リード「だからこそ」のハーフタイム２枚替えで先手必勝。対浦和ドローの歴史に終止符ＧＫ早川友基【７・５】これでもかと止め、守り、防いだ。筆舌に尽くしがたい人間国宝的パフォーマンス。ＭＯＭＤＦ濃野公人【５・５】前半