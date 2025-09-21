◆米女子プロゴルフツアーアーカンソー選手権第２日（２０日、米アーカンソー州ピナクルＣＣ＝６４３８ヤード、パー７１）第２ラウンドは悪天候の影響でサスペンデッドとなった。４時間以上の遅れでスタートしたが、約４５分後に中断。コースは激しい雨に見舞われ、中止が決まった。日本勢は第１組だった馬場咲希（サントリー）が３ホール、吉田優利（エプソン）は１ホールを消化。８アンダーで首位発進を決めた勝みなみ（