２１日放送のＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）では、クマの出没数が最多となり、福島・喜多方市では住宅で飼われていた犬がツキノワグマに襲われて死んだケースも紹介した。クマに遭遇した際の回避法などを紹介した後、司会の膳場貴子アナウンサーは「人への警戒心が薄くなったアーバンベアが増えていることを考えると、クマとの距離感とか共存のあり方も考えていかないといけないタイミングが来ているのでは