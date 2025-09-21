2025年の夏期ドラマは、いずれも最終回や終盤を迎えている。そんな中『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）は初回の平均世帯視聴率が4.7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区・以下同）で“木曜劇場史上最低”を記録した。しかしTVerお気に入り登録数やウェブ検索数では健闘しており、毎回話題をさらっている。この矛盾はなぜ起こるのだろうか？ 同作を中心に、視聴率だけでは分からない夏期ドラマのネットで支持された作品の傾向