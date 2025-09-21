転売を繰り返す本当の理由とは？この夏、マクドナルドで大騒ぎになっていたハッピーセットの転売問題。おまけのポケモングッズが転売目的で即完売になり、食品の大量廃棄が明るみになりました。これがきっかけとなり、予定していた「ワンピース」のシリーズが販売中止に。さらには消費者庁が日本マクドナルドに対して販売方法の改善を要望する事態にまで発展したのです。そのため、ハッピーセットの今後の動向には大きな注