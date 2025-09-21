2025年9月13日から連日熱い戦いが続いている「東京2025世界陸上」。1991年以来、34年ぶりの東京開催ということで大変な盛り上がりを見せています。そんな中で、あるアイドルが世界陸上をさらに盛り上げる功績を作っていることをご存じでしょうか。◆キャスター陣に新風、注目集める「&TEAM」Kさん「世界陸上」と言えば1997年のアテネ大会からTBSが放送しており、番組メインキャスターの織田裕二さんと中井美穂さんの名コンビで