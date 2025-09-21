わが子がからかわれていると、いい気はしませんよね。特に生まれつきの外見について言われると、たとえ子ども同士でも、親としては思うところがあるはずです。ようみん(@mamayoubi)さんのフォロワーさんの、口蓋裂で生まれた息子さんが他の子にからかわれたお話です。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『障害をからかう親子に念書を書かせた話』をどうぞごらん