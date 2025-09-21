東京女子プロレスは20日、東京・大田区総合体育館で「WRESTLEPRINCESS6」を開催した。遠藤有栖が元WWEスーパースターのプリシラ・ケリー（旧名＝ジジ・ドリン）とのインターナショナル・プリンセス王座決定戦を制し、悲願の初戴冠を果たした。同王座は宮本もかが保持していたが病気療養のため返上。夏のシングルトーナメント「東京プリンセスカップ」で準優勝を果たした遠藤とジェイダ・ストーンによる王座決定戦が決まっ