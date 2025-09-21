ピーターこと歌手で俳優の池畑慎之介（73）が21日、自身のインスタグラムを更新。個人事務所のマネジャー、丸山薫さんとの別れを報告した。池畑は「個人事務所マネージャー、丸山薫が旅立ちました。9月13日……珍しく夢で丸山さんを、抱き締め号泣してる自分が居て…胸騒ぎで目が覚めました。それからしばらくして訃報が届きました」と突然の別れを報告した。「彼女が25歳、ピーが28歳PARCO劇場『あやかしの鼓』出演の折り、