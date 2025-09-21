ドジャースのアンドルー・フリードマン編成本部長が20日（日本時間21日）のジャイアンツ戦前に取材に応じ、右手の故障で負傷者リスト（IL）入りしているウィル・スミス捕手（30）の状態について語った。正捕手のスミスは今月3日（同4日）のパイレーツ戦で右手にファウルチップを受け途中交代。一度は試合に復帰したが、13日（同14日）にIL入りした。右手の状態について「ひびが入っていることが分かった」と明かした本部長。