東京女子プロレスが20日、東京・大田区総合体育館で「WRESTLEPRINCESS6」を開催し、OberEats（上福ゆき＆上原わかな）が享楽共鳴（中島翔子＆ハイパーミサヲ）を破り、プリンセスタッグ王座初戴冠を果たした。オーバーイーツは4月18日、米ラスベガスで享楽共鳴に挑むも敗退しており、これが2度目の挑戦。上原は9・7北沢での前哨戦で歯を折るアクシデントに見舞われ、9・13会津大会を欠場したが、この日は根性で出場した