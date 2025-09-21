百獣の王こと武井壮が、プロゴルファーを目指していろいろな経験を積むのがこの企画。 今回のゲストは、今季大活躍中の2024 年プロテスト合格組のひとり、手束雅。プロ1年目のルーキーとしての現在やこれからの心境を語る。 名づけて「ピュアゴールド世代」！ルーキーとプレー＆トーク 焦らず前向きに「伸びしろがない」といわれるまでガンバり続けます！ （手束）