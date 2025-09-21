モデルでタレントの長谷川理恵さん（51）が2025年9月15日、自身のインスタグラムを更新。引き締まったウエストの美ボディを披露した。「ランナーズハイならぬ断酒ハイ？！」長谷川さんは、「断酒生活、早いもので残すところ1週間！」と報告し、ウエストが際立つ自撮りショットを投稿。つづけて、「血液検査の数値も楽しみだし何よりお酒との付き合い方がわかったのが今回の大きな収穫」と振り返り、「ついでに浮腫みまでとれて体