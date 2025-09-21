◆米大リーグアストロズ―マリナーズ（２０日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）マリナーズのＣ・ローリー捕手が２０日（日本時間２１日）、敵地のアストロズ戦で球団史上新記録となる５７号本塁打を放った。２−０の３回１死無走者で先発左腕バルデスと２打席目の対戦。初回の第１打席は低めに外れるカーブに空振り三振に倒れていた。カウント０−２から高めに入ってきたシンカーを振り抜くと、打球は逆方向の右