ドジャース専属カメラマンのジョン・スーフー氏が２０日、今季限りでの現役引退を表明し、１９日に本拠地・ドジャースタジアムでのレギュラーシーズン最後の登板を終えたクレイトン・カーショー投手の写真を投稿した。「ＴｈｅＴａｋｅＤｏｗｎ」と名付けられた写真は、床に倒れたカーショーに、２人の息子がタックルするように抱きついたもの。フォロワーからは「世界一カッコいいパパ」「これ最高」「これを見ると笑顔に