ニューヨーク＆さらば青春の光がMCを務めるABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season4』。9月16日（火）放送の同番組では、えなこが話題の最新写真集の裏話を明かす場面があった。©AbemaTV,Inc.今回のスタジオトークでは、ゲストとして登場したえなこの「誕生日プレゼントがすごい」という話題に。大量のプレゼントに囲まれたえなこの写真に驚きの声が上がるなか、えなこは「バースデーイベントに来てくれた方が渡してくれた