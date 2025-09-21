インフルエンザが今、流行しています（写真：mapo／PIXTA）【図で見る】訪日外国人宿泊者数とインフルエンザ感染者の関係インフルエンザが流行している。厚生労働省は9月19日、第37週（9月8〜14日）のインフルエンザ発生状況を公表した。去年の同時期を上回る数全国の患者報告数は2732件、定点当たり報告数は0.72で、前年同時期の0.51を上回った。地域別では沖縄県が4.93と突出して高く、鹿児島県3.00、福岡県2.30、長野県2.09、京