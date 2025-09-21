足裏全体で着地して、やや小股で歩くことで、長時間歩いても疲れない歩き方になるそうです。そのほかにもポイントを、理学療法士の小島雄也さんに教えてもらいました。 ※この記事はMedical DOCにて【疲れやすい人は必見！ 長時間歩いても疲れない歩き方を理学療法士が解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。 監修理学療法士：小島 雄也（理学療法士） ユマニテク医療専門学校