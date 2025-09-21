RB大宮アルディージャは９月20日、J２第30節でFC今治とホームで対戦。開始９分に先制されると、18分に泉柊椰、21分にはカプリーニの得点で一時は逆転したものの、65分と86分に失点し、２−３で敗れた。長澤徹監督は、痛恨の逆転負けを「ボックスの中での勝負で負けた。勝ち切るためには、取り切らないと、防ぎ切らないといけない。チャンスとピンチはお互い、同じくらいと想定していた」と総括した。この黒星で３連敗となり