トランプ米政権の戦略なき関税政策により混乱が拡大し、米国経済に甚大なダメージを与えるとの懸念が広がっている。トランプ氏は米製造業の復活を狙っているが、経済のサービス化が進む中で、関税で米国を再工業化する政策は空回りする恐れが大きい。1970年代の狂乱インフレを教訓に米国は1970年代に金融引き締めに失敗し、物価上昇率が10％を大幅に超える狂乱物価（インフレ）に陥った。当時のバーンズFRB（連邦準備制度理事会）