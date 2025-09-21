ロシア軍によるドローン攻撃を迎撃するウクライナ軍＝２０日/Sergei Supinsky/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ロシアがウクライナに対して大規模な空爆を実施し、その標的がポーランド西部国境近くに及んだことを受け、ポーランド軍は２０日未明、戦闘機を緊急発進させた。この数時間前には、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）がエストニア上空でロシア軍機３機に対応しており、欧州各国は東方でのロシアによる領空侵犯が相次いだことを受