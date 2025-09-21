警察車両の赤色灯20日午後7時5分ごろ、さいたま市西区の県道交差点で、横断歩道を渡っていた同区の中学3年の女子生徒（15）がワゴン車にひかれた。搬送先の病院で死亡が確認された。大宮西署は自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、ワゴン車の自称同市大宮区、自営業成田茂実容疑者（47）を現行犯逮捕した。署によると、ワゴン車が交差点を右折する際、衝突したとみられる。同法違反の過失致死容疑に切り替えて調べる。