秋田県横手市の道の駅十文字が扱う「横手やきそば寒天」秋田県には何でも寒天で固める食文化がある。特に南部で根付いており、野菜とマヨネーズを固めた「サラダ寒天」や、シイタケの煮物、きんぴらごぼうなど数えるときりがない。横手市では名物B級グルメの「横手やきそば」を固めたものも登場した。雪深く厳しい冬を保存食で乗り切るため生まれた知恵の結晶だ。（共同通信＝本間優大）横手市の道の駅十文字が扱う「横手やき