立ち技打撃格闘技RISEのラウンドガール「R−1SE Force（ライズ・フォース）2025」を務めている桜りん（29）が20日、インスタグラムを更新。超ミニスカート姿を披露した。桜は「数年前のわかめちゃん」とコメントし、ヒップラインあらわな超ミニ丈のスカート姿を投稿。小面積のトップスを着用し、抜群の美スタイルを見せつけている。この姿にフォロワーからは「メッチャ美尻だね」「いいケツ…」「最高に可愛い〜お尻も綺麗〜」「