テレビ朝日系「グッド!モーニング」（月〜金曜午前4時55分、土曜午前6時、日曜午前5時50分）に出演中の気象予報士・今井春花さん（26）が20日、インスタグラムを更新。秋コーデを披露した。今井さんは「今日もありがとうございました秋を感じる空気に包まれた東京、衣装も秋めいてきました」と、ぴったりとタイトな赤いニットに、ロングスカートの秋らしいコーディネートを披露した。この姿にフォロワーからは「大人っぽくて素敵