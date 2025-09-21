ÇÐÍ¥¤Ç½ñ²È¤Î¤ª¤·¤Îº»Íå¡Ê30¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤ª¤·¤Î¤Ï¡ÖÅÅ»Ò¼Ì¿¿½¸¡Ø¼º³Ú±à¡Ýshadow eden¡Ý¡ÙËÜÆü¤è¤êÈ¯Çä¡£ÆâÍÆ¤Ë¤ÏÄ¾É®¤Î¸ÀÍÕ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¡¢Êª¸ì¤Îµ¤ÇÛ¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿½¸¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤ò¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÎÐ¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èþ¥Ð¥¹¥È¤Î¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿³«Êü´¶¤¢¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆ©¤­ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÇò¤¤È©¡×