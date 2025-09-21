吉本新喜劇の小寺真理（34）が20日までにインスタグラムを更新。トレーニング中の姿を投稿した。小寺は「61日後に写真集撮影するこてまりちゃん」とコメントし、トレーニングウエア姿を投稿。ほっそりとした美スタイルの引き立つ、ショート丈のトップスとレギンスを着用している。「ダイエットするのがお久しぶりですので、無理せず、少しずつ運動量増やしつつ食事を押さえてゆきます」と意気込みをつづった。この投稿にフォロワー