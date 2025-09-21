ラッパーでアーティスト、「練馬のビヨンセ」の愛称を持つちゃんみな（26）が20日、インスタグラムを更新。近影を投稿した。ちゃんみなは「Harper's BAZAAR Nov 2025本日発売表紙を飾らせて頂きました」と自身が表紙を飾った雑誌「Harper's BAZAAR」を紹介。ガーリーなニットワンピ姿やジャケット姿等、秋らしいコーディネートを数点披露している。この姿にフォロワーからは「ラブリーちゃんみな久々見たな」「ええ!!!可愛すぎ