2点のリードを守り切れずトッテナムとドロー、三笘は不発に終わるイングランドのブライトンは現地時間9月20日、プレミアリーグ第5節でトッテナムと対戦し2-2で引き分けた。日本代表MF三笘薫はフル出場したものの、攻撃面では持ち味を発揮できず、チームも痛恨のドローに終わった。ブライトンはヤンクバ・ミンテのゴールで先制すると、前半31分にはヤシン・アヤリのロングシュートが決まり、リードを2点に広げる理想的な展開を