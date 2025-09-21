◆米大リーグオリオールズ―ヤンキース（２０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手が２０日（日本時間２１日）、敵地・オリオールズ戦に「３番・右翼」で先発出場し、元巨人でオリオールズの菅野智之投手から、自身６戦ぶり４９号を放った。９月１６日（同１７日）に達成したドジャース・大谷翔平投手に次いで史上７人目となる２年連続５０本塁打に王手