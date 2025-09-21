◇ア・リーグヤンキース―オリオールズ（2025年9月20日ボルティモア）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が20日（日本時間21日）、敵地でのオリオールズ戦に「3番・右翼」で先発出場。菅野智之投手（35）から6試合ぶりの49号を放ち、2年連続4度目のシーズン50本塁打に王手をかけた。ヤンキースは初回にスタントンの3ランで先制。3回にはジャッジが続いた。先頭で第2打席を迎えると、フルカウントから8球目のス