古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也の日本人3選手が所属するイングランド2部バーミンガムは、20日に行われた第6節スウォンジー戦に1-0で勝利した。岩田はフル出場、古橋は後半22分から途中出場している（藤本は欠場）。30歳の古橋は、この夏にレンヌから900万ユーロ（約15.6億円）ほどの移籍金で加入したものの、まだリーグ戦でのゴールがない（カップ戦での1得点のみ）。リーグ開幕4試合は先発起用されていたものの、ここ2試合はベンチ