北海道・利尻島で島民たちの命を守ろうと奮闘する医師がいます。内科から外科まで体全体を診療する島民のかかりつけ医。日々患者に寄り添う中で見えた離島医療の課題とはー 離島の医師に密着漁業のマチならではの「けが」も （浅井悌院長）「胸どきどきしたりはないよね」（女性）「ないです」（浅井悌院長）「足のむくみとかは？」生活習慣病の受診に来た７０代の女性。診察するのは、医師の浅井悌さん（５１）です。