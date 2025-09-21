埼玉県羽生市の貴金属買い取り店で男が店長を刃物で脅して縛り、現金5万円余りを奪って逃走しました。【映像】貴金属買い取り店で緊縛強盗 男逃走中 埼玉・羽生市警察によりますと、20日午後4時半ごろ、羽生市東にある貴金属買い取り店で、客を装った男が店長の女性（54）に包丁のような刃物を突きつけ、「俺は強盗だ。殺されたくなかったら金を出せ」などと脅しました。その後、金庫を開けさせて現金5万6000円を奪ったうえ