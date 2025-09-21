元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２１日放送のフジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）に生出演。消費税減税について持論を述べる一幕があった。この日の番組では２２日に告示を迎える自民党の総裁選を特集。候補者５人のうち小林鷹之元経済安保相と林芳正官房長官が時間差で生出演した。総裁選の大きな議論の一つに上がっている消費税減税について小林氏に質問する中で橋下氏は「どの自民党の国