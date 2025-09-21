【モデルプレス＝2025/09/21】俳優の磯村勇斗が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」（毎週月曜22時〜※9月22日最終回）。生徒役を演じた11人がクランクアップを迎えた。【写真】磯村勇斗主演“月10”生徒役キャスト11人◆「ぼくほし」生徒役11人が万感のクランクアップ磯村主演、堀田真由、稲垣吾郎が出演する本作。臆病で学校嫌いなスクールロイヤーを主人公に、現代の学校が抱え