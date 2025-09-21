ロックバンド「子供ばんど」で活躍し、五社英雄監督作の映画出演や、マニアックなクイズ番組「カルトQ」の司会者としても人気を博したうじきつよし（68）。20年以上の休止期間を経て2011年に復活した子供ばんどは、回数こそ少ないながらも毎年ライブ活動を続け、10月24日には東京・恵比寿 ザ・ガーデン・ホール、11月30日には神戸チキンジョージで、これまた活動を再開したロックバンド「EARTHSHAKER」との対バンライブを予定し