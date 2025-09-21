磯村勇斗主演の月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）の生徒役キャスト11名がクランクアップを迎えた。 参考：『ぼくほし』健治の決断を後押ししたもの優しさと自己犠牲に込められたメッセージ 本作は、独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公・白鳥健治（磯村勇斗）が、少子化による共学化で揺れる私立高校にスクールロイヤー（学校弁護士）として